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Дома в Agios Sozomenos, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Agios Sozomenos, Кипр
Дом 3 спальни
Agios Sozomenos, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Дом 114, расположенный в Дали, Никосия, выделяется как престижная 3-комнатная резиденция на …
$279,486
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Дом 4 спальни в Agios Sozomenos, Кипр
Дом 4 спальни
Agios Sozomenos, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Дом 114, расположенный в Дали, Никосия, выделяется как престижная 3-комнатная резиденция на …
$331,484
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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Параметры недвижимости в Agios Sozomenos, Кипр

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