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Земельные участки в Загребская жупания, Хорватия

10 объектов найдено
Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 5 765 м²
www.biliskov.com  ID: 13742 Самобор, Банат Земля сельскохозяйственного назначения 5755 м2,…
€79,800
в месяц
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Земельные участки в Велика-Горица, Хорватия
Земельные участки
Велика-Горица, Хорватия
Площадь 10 806 м²
www.biliskov.com  ID: 13681 Велика Горица Земельный участок под смешанную застройку, площа…
€2,70 млн
в месяц
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Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 136 056 м²
www.biliskov.com  ID: 13490 Самобор Земельный участок площадью 136 056 м2 разделен на две …
€1,25 млн
в месяц
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Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 33 704 м²
www.biliskov.com  ID: 13491 Самобор Площадь земельного участка составляет 33 704 м2, из ни…
€250,000
в месяц
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Земельные участки в Иванич-Град, Хорватия
Земельные участки
Иванич-Град, Хорватия
Площадь 10 736 м²
Иванич Город, Посавски Бреги Площадь земельного участка 10 736 м2, из которых 2 078 м2 прих…
€49,000
в месяц
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Земельные участки в Иванич-Град, Хорватия
Земельные участки
Иванич-Град, Хорватия
Площадь 1 689 м²
Иванич Город, Посавски Бреги Земля под застройку площадью 1689 м2 в жилой зоне. Земля нахо…
€18,500
в месяц
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Земельные участки в Ястребарско, Хорватия
Земельные участки
Ястребарско, Хорватия
Площадь 200 000 м²
Ястребарско, сельскохозяйственная земля   Сельскохозяйственная земля общей площадью 200 00…
€1,50 млн
в месяц
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Земельные участки в Gornji Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Gornji Stupnik, Хорватия
Площадь 17 000 м²
Лучко, Демерье Земля под застройку, расположенная вдоль шоссе A1 Демерье, непосредственно п…
€1,75 млн
в месяц
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Земельные участки в Opcina Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Opcina Stupnik, Хорватия
Площадь 8 500 м²
Lucko Коммерческая земля для коммерческих целей (производства и / или бизнеса) площадью 850…
€1,000,000
в месяц
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Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 10 150 м²
Самобор, въезд в город Земельный участок под застройку 10 150 м2 размером 70 м (ш) х 145 м …
€2,00 млн
в месяц
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