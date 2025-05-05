Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Загребская жупания
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Загребской жупания, Хорватия

Велика-Горица
14
Самобор
4
Запрешич
4
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
I24669 Ulica Zlatka Price
$253,020
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Этаж 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293,634
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Strmec, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Strmec, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
I29180 Ulica sviba
$326,610
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Загребской жупания, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти