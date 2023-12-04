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Квартиры в Opcina Rogoznica, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus в Рогозница, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus
Рогозница, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Luxury apartment in Rogoznica with panoramic sea view, 77.69 m2 In the heart of Rogoznica, t…
€440,000
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Параметры недвижимости в Opcina Rogoznica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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