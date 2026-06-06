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Виллы с террасой в общине Ловран, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Площадь 482 м²
Откройте для себя скрытое сокровище в очаровательном городе Ловран, Опатия, Хорватия — роско…
$2,13 млн
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Параметры недвижимости в общине Ловран, Хорватия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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