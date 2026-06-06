Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. община Ловран
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в общине Ловран, Хорватия

;
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Расположенная в тихом районе недалеко от очаровательного города Ловран, эта современная вилл…
$2,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Площадь 482 м²
Откройте для себя скрытое сокровище в очаровательном городе Ловран, Опатия, Хорватия — роско…
$2,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Современная вилла расположена в тихом районе недалеко от Ловрана с прекрасным панорамным вид…
$2,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в общине Ловран, Хорватия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти