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Виллы с видом на море в общине Ловран, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Расположенная в тихом районе недалеко от очаровательного города Ловран, эта современная вилл…
$2,01 млн
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Агентство
Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Вилла в Medveja, Хорватия
Вилла
Medveja, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Расположенная на участке площадью 622 м2 в озелененной части Ривьеры Опатия, эта современная…
$1,60 млн
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Агентство
Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Площадь 482 м²
Откройте для себя скрытое сокровище в очаровательном городе Ловран, Опатия, Хорватия — роско…
$2,13 млн
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Современная вилла расположена в тихом районе недалеко от Ловрана с прекрасным панорамным вид…
$2,01 млн
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Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
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Параметры недвижимости в общине Ловран, Хорватия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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