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Дома с видом на море в Opcina Dobrinj, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Soline, Хорватия
Дом 4 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
В агентстве Stan Grad Immobilien в Кварнере продается исключительная средиземноморская камен…
$1,65 млн
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STAN GRAD
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Дом 2 спальни в Soline, Хорватия
Дом 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Из обширного предложения недвижимости Stan Grad Immobilien, который гордится широким выбором…
$283,135
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Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Дом 3 спальни в Silo, Хорватия
Дом 3 спальни
Silo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Среди предложений недвижимости Stan Grad Immobilien в продвинутом регионе Кварнер, романтиче…
$1,45 млн
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Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
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Параметры недвижимости в Opcina Dobrinj, Хорватия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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