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Дома с террасой в Opcina Dobrinj, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Добрин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Добрин, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I29264 Hlapa
$542,502
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Параметры недвижимости в Opcina Dobrinj, Хорватия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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