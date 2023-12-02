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Виллы в Новаля, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален с Spalni в Новаля, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Новаля, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Расположение: Новалья область Море: 80м Спальни: 5 Ванные комнаты: 6 Внутреннее пространство…
€1,20 млн
в месяц
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Вилла 6 комнат с Spalni в Stara Novalja, Хорватия
Вилла 6 комнат с Spalni
Stara Novalja, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Остров Паг, Новаля   Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
€895,000
в месяц
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