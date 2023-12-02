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Жильё в Новаля, Хорватия

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14 объектов найдено
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Stara Novalja, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
PAG ISLAND, NOVALJA, excellent detached house with five apartments and a beautiful garden W…
€590,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Новаля, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Новаля, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in terraced houses NEWLY BUILT We are selling th…
€380,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 17656
€213,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in terraced houses NEWLY BUILT We are selling th…
€380,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, NOVALJA, a beautiful autochthonous stone house with a swimming pool We a…
€1,30 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in a semi-detached house with pool For sale is a …
€650,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - a superb modern villa with a pool and a view of the sea We a…
€1,42 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - top modern duplex villa with pool and sea view We are sellin…
€750,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - apartment in new building top location 2 bedrooms + living room W…
€203,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 комнат в Stara Novalja, Хорватия
Дом 6 комнат
Stara Novalja, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13290 Новалья, Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площ…
€275,000
в месяц
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Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с Train в Stara Novalja, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с Train
Stara Novalja, Хорватия
Площадь 605 м²
Жилой дом, выход на пляж, вид на море, Стара Новалья, 605 м2Два жилых дома с прямым выходом …
€3,50 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с Spalni в Новаля, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Новаля, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Расположение: Новалья область Море: 80м Спальни: 5 Ванные комнаты: 6 Внутреннее пространство…
€1,20 млн
в месяц
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Вилла 6 комнат с Spalni в Stara Novalja, Хорватия
Вилла 6 комнат с Spalni
Stara Novalja, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Остров Паг, Новаля   Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
€895,000
в месяц
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Дом 29 комнат в Stara Novalja, Хорватия
Дом 29 комнат
Stara Novalja, Хорватия
Комнаты 29
Площадь 900 м²
Новаля, жилое и коммерческое здание ок. 900 м2 на четырех этажах на участке 4.000 м2. Жилое…
€2,20 млн
в месяц
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