ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Новаля
Жильё в Новаля, Хорватия
квартиры
5
дома
9
Очистить
14 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Stara Novalja, Хорватия
7
5
320 м²
1
PAG ISLAND, NOVALJA, excellent detached house with five apartments and a beautiful garden W…
€590,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Новаля, Хорватия
3
2
110 м²
2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in terraced houses NEWLY BUILT We are selling th…
€380,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Новаля, Хорватия
2
1
71 м²
2
ID CODE: 17656
€213,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Stara Novalja, Хорватия
3
2
110 м²
2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in terraced houses NEWLY BUILT We are selling th…
€380,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
6
6
180 м²
1
THE ISLAND OF PAG, NOVALJA, a beautiful autochthonous stone house with a swimming pool We a…
€1,30 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
4
3
150 м²
1
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in a semi-detached house with pool For sale is a …
€650,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
4
4
263 м²
1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - a superb modern villa with a pool and a view of the sea We a…
€1,42 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
3
3
144 м²
1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - top modern duplex villa with pool and sea view We are sellin…
€750,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Stara Novalja, Хорватия
2
1
54 м²
2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - apartment in new building top location 2 bedrooms + living room W…
€203,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 комнат
Stara Novalja, Хорватия
6
3
170 м²
www.biliskov.com ID: 13290 Новалья, Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площ…
€275,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с Train
Stara Novalja, Хорватия
605 м²
Жилой дом, выход на пляж, вид на море, Стара Новалья, 605 м2Два жилых дома с прямым выходом …
€3,50 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с Spalni
Новаля, Хорватия
5
6
200 м²
Расположение: Новалья область Море: 80м Спальни: 5 Ванные комнаты: 6 Внутреннее пространство…
€1,20 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 комнат с Spalni
Stara Novalja, Хорватия
6
4
294 м²
Остров Паг, Новаля Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
€895,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 29 комнат
Stara Novalja, Хорватия
29
900 м²
Новаля, жилое и коммерческое здание ок. 900 м2 на четырех этажах на участке 4.000 м2. Жилое…
€2,20 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL