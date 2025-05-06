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Дома с видом на море в Шибенике, Хорватия

виллы
17
2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 3 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
$452,489
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Дом 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
$603,318
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Параметры недвижимости в Шибенике, Хорватия

с гаражом
с террасой
Недорогая
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