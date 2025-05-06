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Дома с террасой в Шибенике, Хорватия

виллы
17
9 объектов найдено
Дом 7 комнат в Grebastica, Хорватия
Дом 7 комнат
Grebastica, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
I26155 Žaborić
$985,367
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Дом 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Renovated house, Šibenik – Center On a plot of 115 m2, in the very center of the city of Šib…
$404,111
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Дом 2 комнаты в Danilo Biranj, Хорватия
Дом 2 комнаты
Danilo Biranj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
House with swimming pool, 107.71 m2, surroundings of Šibenik In a quiet location ten kilomet…
$442,861
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Дом 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
House with pool and garden, Martinska – Šibenik Located in a unique location in the protecte…
$1,76 млн
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Дом 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
House with 3 bedrooms, 105.65 m2, new building, Šibenik- Brodarica In Brodarica near Šibenik…
$354,289
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Дом 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
House with 3 bedrroms, 100.17 m2, new building, Šibenik- Brodarica In Brodarica near Šibenik…
$365,361
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Дом 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Newly renovated house in Šibenik – perfect place to live or invest! This unique house is loc…
$607,827
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Дом 3 комнаты в Danilo Biranj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Danilo Biranj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла первоклассного строительства, 283 м2, Дубрава недалеко от Шибеника Роскошная…
$752,156
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Дом 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
I28068 Brodarica
$365,361
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Параметры недвижимости в Шибенике, Хорватия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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