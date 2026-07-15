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Квартиры с гаражом в Городе Пуле, Хорватия

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трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Город Пула, Хорватия
Квартира 1 спальня
Город Пула, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
ID CODE: 123-54
$187,855
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Параметры недвижимости в Городе Пуле, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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