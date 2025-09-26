Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Пула
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Городе Пуле, Хорватия

10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
Квартира в Город Пула, Хорватия
Квартира
Город Пула, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
Квартира 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
AdriastarAdriastar
Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
Квартира 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
Квартира 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Истрия, Пула, в востребованном месте, всего в 1,5 км от центра города, находится новое здани…
$315,539
Century 21Century 21
Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Истрия, Пула, в востребованном месте, всего в 1,5 км от центра города, находится недавно пос…
$337,682
Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Истрия, Пула, в востребованном месте, всего в 1,5 км от центра города, есть недавно построен…
$210,359
Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
Atlas PropertyAtlas Property
Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
Параметры недвижимости в Городе Пуле, Хорватия

