Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Crikvenica
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Grad Crikvenica, Хорватия

Цриквеница
47
1 объект найдено
Дом 6 спален в Dramalj, Хорватия
Дом 6 спален
Dramalj, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
$1,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Grad Crikvenica

виллы

Параметры недвижимости в Grad Crikvenica, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти