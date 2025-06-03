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Дома с террасой в Городе Загребе, Хорватия

виллы
24
47 объектов найдено
Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
I29323 Гюрков поставил
$376,432
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Дом 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
I27359 Gračanska cesta
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE, ZAGREB, MAKSIMIR, LAŠĆINSKE LEDINE, 255m2.A luxuriously equipped and superbl…
$863,569
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
I28951 Mikulići
$608,935
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Дом 8 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 8 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
I23554 Jurjevska
$879,187
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Дом 7 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
I24329 Ловачки положил
$653,221
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Дом 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 650 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла Sestine с земельным участком 820 м2 Эксклюзивная вилла на 4 этажах расположе…
$1,10 млн
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Дом 6 комнат в Gradska cetvrt Brezovica, Хорватия
Дом 6 комнат
Gradska cetvrt Brezovica, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
I25025 Трпучанска
$492,683
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Дом 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
I29072 Miroševečka cesta
$275,681
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 180 м²
I20679
$276,529
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Дом 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
I28510 Gracanska Cesta
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
I21628
$190,252
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Дом 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
I22569 Доминика Мандича
$464,567
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
I28401 Otona Ivekovića
$664,292
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Дом 7 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
I25814 Artičekova
$441,754
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Дом 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
I28628 Samoborska
$220,324
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Дом в Город Загреб, Хорватия
Дом
Город Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
I29025 Kolarinščak
$49,822
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Дом 7 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 297 м²
I10907 Gračani
$653,222
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Дом 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 356 м²
Количество этажей 1
I27141 Aleja seljačke bune
$552,470
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Дом 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 414 м²
Количество этажей 2
I26778 Kancelak
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 280 м²
I20295 Varovićeva
$370,896
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Дом 10 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 10 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
I27661 Gajnički vidikovac II. 30
$332,146
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Дом 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
I24851 Laščinska
$298,933
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Дом 9 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
I25336 Bučarova
$730,720
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Дом 7 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 379 м²
Количество этажей 2
I23699 Калабарево Врело
$752,156
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
I28116 Gornje Prekržje 48
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
I26604 Poljudska
$409,647
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Дом 12 комнат в Adamovec, Хорватия
Дом 12 комнат
Adamovec, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 1 249 м²
Количество этажей 2
Уникальная усадьба в зеленом оазисе Этот впечатляющий отель расположен в тихом уголке Загре…
$7,75 млн
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Дом 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 591 м²
Количество этажей 2
I14752 Gramača
$2,33 млн
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Дом в Adamovec, Хорватия
Дом
Adamovec, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
I28669 Goranec
$107,394
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Параметры недвижимости в Городе Загребе, Хорватия

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