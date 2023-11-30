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Кафе и рестораны в Город Загреб, Хорватия

коммерческая недвижимость
5
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 комната в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
€200,000
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