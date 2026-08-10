Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Загреб
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Городе Загребе, Хорватия

;
коммерческая недвижимость
108
отели
4
офисы
4
инвестиционная недвижимость
13
Показать больше
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Ресторан, кафе 334 м² в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 334 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 334 м²
Илица, возле Франкопанской улицы Бизнес-пространство - Ресторан, площадью 333,80 м2 на перв…
$842,033
Оставить заявку
Ресторан, кафе 141 м² в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 141 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Дони Град, площадь Томислава Культовый паб «Томислав» общей площадью 141 м2 на первом этаже…
$842,033
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти