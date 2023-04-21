Роскошь и размах: покупка недвижимости в ОАЭ

Самая космополитичная страна мира, с самым высоким уровнем обслуживания, передовыми технологиями и самыми высокими небоскребами. Все это — Объединенные Арабские Эмираты с крупнейшим и популярнейшим городом Дубай. Идеальное место для покупок, роскошной жизни и отдыха. А еще это отличный выбор для покупки жилья. Какова стоимость жилья в ОАЭ? Легко ли ее купить иностранцу? Есть ли налог на недвижимость? Рассмотрим эти вопросы.

Жилье без волокиты и долгого оформления

Иностранца может удивить, что так легко в эмиратах оформляются сделки с квартирами. Бюрократии здесь практически нет. Высокотехнологичное государство скоро полностью перейдет на электронную систему оформления документов Smart system. Многое можно уже сделать онлайн. Сейчас покупка недвижимости в ОАЭ и регистрация сделок занимает всего несколько часов. А будет еще быстрее. За последние два года квадратные метры подешевели примерно на 12%. Снижение продолжается.

Кстати, многие застройщики сейчас предлагают такие условия, о которых еще недавно нельзя было и мечтать. Например, государственная компания Emaar, дает беспроцентную рассрочку на два-три года после заселения в квартиру на 50% стоимости жилья. Интересная тенденция — спрос на квартиры падает, а на дома стремительно увеличивается.

Богатый Дубай: покупка недвижимости в ОАЭ

Дубай не однажды возглавлял рейтинги самых привлекательных для жизни городов мира. Роскошный и дорогой. Если выбор остановился именно на нем, то самый легендарный район — Джумейра Бич Резиденс. Место известно, прежде всего, своей длинной набережной, панорамой на Персидский залив, многочисленными ресторанами, магазинами и зонами для отдыха на открытых террасах.

Средняя цена квадратного метра в Дубае — $3400. Цены на виллы с собственными пляжами начинаются от 1 000 000 $.

Другие эмираты и совсем другие цены: популярные города

Если посмотреть на другие места, то, например, в Аджмане цена «квадрата» от застройщика составляет примерно 1300$, а на вторичном рынке — 1700$. Правда, нужно учитывать, что это самый маленький и бедный эмират государства.

В столице Абу-Даби стоимость квадратного метра составляет порядка 3160$. Шарджа — третий по величине город в стране, тут стоимость в пределах 1700$.

Жизнь за инвестиции

С начала 2019 года власти государства стали выдавать визы резидентам-инвесторам. Сейчас покупка недвижимости в ОАЭ означает разрешение на проживание в любом эмирате. Еще очень привлекает иностранцев то, что тут отсутствует налог на прибыль и перепродажу. Расходы на все оформление достаточно низкие. Сбор за регистрацию составляет 4% от цены объекта.

В целом сейчас в ОАЭ все делается для покупателя недвижимости. Иногда застройщики не только предлагают хорошую рассрочку, но и сами оплачивают налог. Но нужно всегда помнить, что покупать необходимо только через эскроу-счета в банке — тогда вы будете застрахованы от мошенников.