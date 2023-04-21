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Коммерческая недвижимость в ОАЭ

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15 объектов найдено
Коммерческая в Дубай, ОАЭ
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
153 м² Количество этажей 2
€ 1,249,087
Продам кафе на Марина Променад в Дубае 2 этажа, 2 парк.мест, с прекрасным видом на канал и с…
Коммерческая в Ras, ОАЭ
Коммерческая
Ras, ОАЭ
€ 3,030,000
Наш клиент предглагет динамичную инвестициону строиность располеннум в сальном. Объект комме…
Коммерческая 1 комната в Ras, ОАЭ
Коммерческая 1 комната
Ras, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 90,000
Julphar Towers — многофункциональный жилой комплекс, выгодно расположенный на берегу г…
Коммерческая 10 спален в Ras, ОАЭ
Коммерческая 10 спален
Ras, ОАЭ
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 858 м²
€ 1,650,000
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
100 м² 10/10 Этаж
€ 300,699
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Дубай, ОАЭ
Ресторан, кафе
Дубай, ОАЭ
2 738 м² 24/24 Этаж
€ 1,067,145
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Производство в Дубай, ОАЭ
Производство
Дубай, ОАЭ
3 866 м² 2/2 Этаж
€ 2,572,414
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
87 м² 11 Этаж
€ 207,765
Являясь специалистом по территории в Jumeirah Lake Tower, мы с гордостью предлагаем Вам это…
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
346 м² 23 Этаж
€ 4,170,600
Являясь специалистом по району в центре Бурдж-Халифа, мы рады предложить в…
Отель 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Отель 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 117 м² 7 Этаж
€ 891,008
Являясь региональным специалистом в Business Bay, Key One Realty Group с го…
Отель 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Отель 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 80 м² 5 Этаж
€ 329,615
Являясь специалистом по району в Jumeirah Lake Towers, мы рады предложить …
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
80 м² 12 Этаж
€ 201,579
• Размер: 857 квадратных футов • Полностью оборудованный офис< br>• Пол…
Отель в Дубай, ОАЭ
Отель
Дубай, ОАЭ
45 м²
€ 370,319
Являясь региональным специалистом в Business Bay, мы рады предложить вам э…
Готовый бизнес в Дубай, ОАЭ
Готовый бизнес
Дубай, ОАЭ
23 м²
€ 201,495
ROVE CITY WALK – лучшая возможность для инвестиций в отельные номера в Дубае! Престиж…
Другое в Абу-Даби, ОАЭ
Другое
Абу-Даби, ОАЭ
15 502 м² Количество этажей 29
€ 51,280,000
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
Ras
Рас-эль-Хайма
Абу-Даби
Абу-Даби

Роскошь и размах: покупка недвижимости в ОАЭ

Самая космополитичная страна мира, с самым высоким уровнем обслуживания, передовыми технологиями и самыми высокими небоскребами. Все это — Объединенные Арабские Эмираты с крупнейшим и популярнейшим городом Дубай. Идеальное место для покупок, роскошной жизни и отдыха. А еще это отличный выбор для покупки жилья. Какова стоимость жилья в ОАЭ? Легко ли ее купить иностранцу? Есть ли налог на недвижимость? Рассмотрим эти вопросы.

Жилье без волокиты и долгого оформления

Иностранца может удивить, что так легко в эмиратах оформляются сделки с квартирами. Бюрократии здесь практически нет. Высокотехнологичное государство скоро полностью перейдет на электронную систему оформления документов Smart system. Многое можно уже сделать онлайн. Сейчас покупка недвижимости в ОАЭ и регистрация сделок занимает всего несколько часов. А будет еще быстрее. За последние два года квадратные метры подешевели примерно на 12%. Снижение продолжается.
Кстати, многие застройщики сейчас предлагают такие условия, о которых еще недавно нельзя было и мечтать. Например, государственная компания Emaar, дает беспроцентную рассрочку на два-три года после заселения в квартиру на 50% стоимости жилья. Интересная тенденция — спрос на квартиры падает, а на дома стремительно увеличивается.

Богатый Дубай: покупка недвижимости в ОАЭ

Дубай не однажды возглавлял рейтинги самых привлекательных для жизни городов мира. Роскошный и дорогой. Если выбор остановился именно на нем, то самый легендарный район — Джумейра Бич Резиденс. Место известно, прежде всего, своей длинной набережной, панорамой на Персидский залив, многочисленными ресторанами, магазинами и зонами для отдыха на открытых террасах.

Средняя цена квадратного метра в Дубае — $3400. Цены на виллы с собственными пляжами начинаются от 1 000 000 $.

Другие эмираты и совсем другие цены: популярные города

Если посмотреть на другие места, то, например, в Аджмане цена «квадрата» от застройщика составляет примерно 1300$, а на вторичном рынке — 1700$. Правда, нужно учитывать, что это самый маленький и бедный эмират государства.
В столице Абу-Даби стоимость квадратного метра составляет порядка 3160$. Шарджа — третий по величине город в стране, тут стоимость в пределах 1700$.

Жизнь за инвестиции

С начала 2019 года власти государства стали выдавать визы резидентам-инвесторам. Сейчас покупка недвижимости в ОАЭ означает разрешение на проживание в любом эмирате. Еще очень привлекает иностранцев то, что тут отсутствует налог на прибыль и перепродажу. Расходы на все оформление достаточно низкие. Сбор за регистрацию составляет 4% от цены объекта.

В целом сейчас в ОАЭ все делается для покупателя недвижимости. Иногда застройщики не только предлагают хорошую рассрочку, но и сами оплачивают налог. Но нужно всегда помнить, что покупать необходимо только через эскроу-счета в банке — тогда вы будете застрахованы от мошенников.

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