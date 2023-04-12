Купить в Турции

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1 объект найдено
Другое 1 спальняв Кючюкчекмедже, Турция
Другое 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 433,653
Роскошные офисные апартаменты в Кючюкчекмедже, Стамбул Проект включает в себя офисные ква…

Регионы с недвижимостью на продажу

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