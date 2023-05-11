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Коммерческая недвижимость в Мерсин, Турция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Мерсин, Турция
Коммерческая 1 комната
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
€ 121,800
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MERSİNРайон: Мерсин, Мезитли, ТеджеРасстояние…
Коммерческая в Tarsus, Турция
Коммерческая
Tarsus, Турция
Площадь 115 м²
Количество этажей 14
€ 92,000
ID MR 1110 ✅ Район: Тарсус ✅ Кол-во комнат: 2+1 ✅ Срок сдачи: Апрель 2023 ✅ Площ…
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