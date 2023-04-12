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Продажа офисных помещений в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
10
Sekerhane Mahallesi
8
Аланья
8
Kepez
1
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10 объектов найдено
Офис 2 комнатыв Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 150,000
Отличный Дуплекс офис 1+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКомпл…
Офис 3 комнатыв Аланья, Турция
Офис 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 100 м² 5/5 Этаж
€ 175,000
Прекрасный Дуплекс офис 2+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКом…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
Офис 2 комнатыв Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
58 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
68 м² 1/1 Этаж
€ 171,000
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офисв Махмутлар центр, Турция
Офис
Махмутлар центр, Турция
185 м² Количество этажей 2
€ 500,000
Офисные помещения В Махмутларе Аланья на продажу выставлен двухэтажный+подвал офис. Площа…
Офис 1 комнатав Kepez, Турция
Офис 1 комната
Kepez, Турция
1 Количество комнат 61 м²
€ 34,680

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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