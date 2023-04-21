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Турция
Черноморский регион
19 Mayis
Bahcelievler Mahallesi
Коммерческая недвижимость с бассейном в Bahcelievler Mahallesi, Турция
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