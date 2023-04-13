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Купить магазин в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
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2 объекта найдено
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 388 м²
€ 30,000,000
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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