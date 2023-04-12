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Купить ресторан в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Торревьеха, Испания
Ресторан, кафе
Торревьеха, Испания
974 м² Количество этажей 3
€ 1,800,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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