Купить ресторан в Греции

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Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
700 м²
2/2 Этаж
€ 1,600,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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