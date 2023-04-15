Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Неа-Миханьона
  7. Гостиницы, отели

Купить отель в Неа-Миханьона, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комнатав Nea Kerasia, Греция
Отель 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётсягостиница площадью 700 кв.м. в пригороде Салоник. Гостиница состоит из 15 номеров п…
Realting.com
Перейти