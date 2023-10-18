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Коммерческая недвижимость в Korinthia, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 3 комнаты с Painted, с bright, с Panoramic в Коринф, Греция
Коммерческая 3 комнаты с Painted, с bright, с Panoramic
Коринф, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Property Code: 581758 - Maisonette FOR SALE in Loutraki-Perachora Isthmia for €350.000 . Thi…
Цена по запросу
Коммерческая 3 комнаты с Painted, с bright, с Panoramic в Коринф, Греция
Коммерческая 3 комнаты с Painted, с bright, с Panoramic
Коринф, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Property Code: 581755 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Isthmia for €450.000 . This 135…
Цена по запросу
Realting.com
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