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Отели в община Медулин, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 10 спален в Медулин, Хорватия
Отель 10 спален
Медулин, Хорватия
13 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
медулин Отель с 3 зданиями в центре города Истрия - Хорватия   Отель в абсолютно це…
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