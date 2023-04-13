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Купить ресторан в Болгарии

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Ресторан, кафе В архив
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19 объектов найдено
Ресторан, кафев Бургасская область, Болгария
Ресторан, кафе
Бургасская область, Болгария
136 м² Количество этажей 1
€ 122,000
Полностью оборудованный ресторан с садом на продажу в Бургасе Успешный Полностью оборудован…
Ресторан, кафев Несебр, Болгария
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
187 м²
€ 190,000
Ресторан, кафев Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
170 м² 1/6 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
117 м² 1/6 Этаж
€ 90,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
640 м²
€ 400,000
Bestay Property presents a night club-type, property in Studentski grad. The estate represen…
Ресторан, кафев София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
616 м²
€ 616,000
Bestay Property presents VIP restaurant with summer garden overlooking the Hunting Park. Its…
Ресторан, кафев Солнечный берег, Болгария
Ресторан, кафе
Солнечный берег, Болгария
€ 331,243
Ресторан, кафев Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 300,864
Ресторан, кафев Kosharitsa, Болгария
Ресторан, кафе
Kosharitsa, Болгария
€ 85,157
Ресторан, кафев Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 116,000
Ресторан, кафев Несебр, Болгария
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
€ 138,000
Ресторан, кафев Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 220,000
Ресторан, кафев Bata, Болгария
Ресторан, кафе
Bata, Болгария
358 м²
€ 220,000
Ресторан, кафев Софийская область, Болгария
Ресторан, кафе
Софийская область, Болгария
68 м²
€ 76,000
Bestay Property представляет свойство типа кафе. Находится на ул. Солун, в живой зоне с множ…
Ресторан, кафев София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
1 000 м²
€ 500,000
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
Ресторан, кафев София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
70 м²
€ 24,900
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к прод…
Ресторан, кафев София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
52 м²
€ 45,000
Ресторан, кафев Sofia City, Болгария
Ресторан, кафе
Sofia City, Болгария
175 м²
€ 250,000
Ресторан, кафев Солнечный берег, Болгария
Ресторан, кафе
Солнечный берег, Болгария
590 м²
€ 390,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Бургасская область
Nesebar
Софийская область
Kameno
Поморие
София
Ovcha kupel

Параметры недвижимости в Болгарии

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