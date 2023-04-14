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Купить коммерческую недвижимость в Смолевичский район, Беларусь

Смолевичи
7
Озерицко-Слободской сельский Совет
6
Драчковский сельский Совет
4
Пекалинский сельский Совет
3
Плисский сельский Совет
3
Жодинский сельский Совет
2
Усяжский сельский Совет
2
Заболотский сельский Совет
1
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29 объектов найдено
Склад 1 комнатав Заречье, Беларусь
Склад 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат 147 м² 1/1 Этаж
€ 168,222
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
Коммерческаяв Заречье, Беларусь
Коммерческая
Заречье, Беларусь
147 м² 1/1 Этаж
€ 168,222
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
Складв Заречье, Беларусь
Склад
Заречье, Беларусь
529 м²
Цена по запросу
Склад стройматериалов в д. Заречье Адрес: Минская область, Смолевичский район, Плисский с/с,…
Склад 50 комнатв Смолевичи, Беларусь
Склад 50 комнат
Смолевичи, Беларусь
50 Количество комнат 2 156 м² 1/2 Этаж
€ 391,002
Предлагаем  к приобретению земельный участок с производственно-складской базой по произ…
Магазинв Пекалин, Беларусь
Магазин
Пекалин, Беларусь
254 м²
€ 13,640
  Капитальное строение коммерческого назначения в проходимом месте ! Площадь…
Магазин 5 комнатв Усяж, Беларусь
Магазин 5 комнат
Усяж, Беларусь
5 Количество комнат 181 м² Количество этажей 2
€ 20,914
Продается торговое помещение по адресу п.Усяж,Смолевический р-н,ул.Промышленная д.16а.Участо…
Производство 5 комнатв Октябрьский, Беларусь
Производство 5 комнат
Октябрьский, Беларусь
5 Количество комнат 235 м² 1/1 Этаж
€ 54,467
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева Продажа СТО. Полн…
Производствов Будагово, Беларусь
Производство
Будагово, Беларусь
15 м² Количество этажей 3
€ 54,558
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу
Офисв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Офис
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 150 м²
€ 252,122
Склады, торговые помещения, административные помещения Озерецко-Слободской с/с; р-н д. Скура…
Складв Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
2 999 м² Количество этажей 2
€ 2,181,243
Склады, торговые помещения, административные помещения д. Черницы, д. 3 Общая площадь: 2998.…
Коммерческаяв Смолевичи, Беларусь
Коммерческая
Смолевичи, Беларусь
7 817 м² Количество этажей 4
€ 2,539,954
Склады, торговые помещения, административные помещения г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д…
Коммерческаяв Смолевичи, Беларусь
Коммерческая
Смолевичи, Беларусь
1 522 м²
€ 553,440
Гостиничный комплекс « Озерный» с кафе г. Смолевичи, ул. Социалистическая, 75 Об…
Производствов Заречье, Беларусь
Производство
Заречье, Беларусь
297 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
❤️ Продается здание пилорамы на большом участке с двумя пристройками на одной территории в д…
Коммерческаяв Смолевичи, Беларусь
Коммерческая
Смолевичи, Беларусь
15 м² Количество этажей 5
€ 8,457
Продаётся изолированное помещение под офис.  ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ Вайбер, Телеграм, Ватсапп …
Склад 2 комнатыв Усяжский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 547 м² Количество этажей 1
€ 69,107
Продается помещение, можно использовать под производство/склад/мастерскую. Удобный подъезд с…
Магазин 3 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
3 Количество комнат 362 м² 1/1 Этаж
€ 22,733
Минская область, г. Смолевичи  Здание магазина Общая площадь: 361,7м2, торговый зал 135…
Складв Курганский сельский Совет, Беларусь
Склад
Курганский сельский Совет, Беларусь
626 м² 1/2 Этаж
€ 100,024
В Смолевичском районе продается красивое здание склада, расположенное на земельном участке, …
Коммерческаяв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м² 1/3 Этаж
€ 181,861
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…
Коммерческаяв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м² 1/3 Этаж
€ 181,861
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…
Коммерческаяв Прилепы, Беларусь
Коммерческая
Прилепы, Беларусь
1 100 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Производствов Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
890 м²
€ 727,445
 Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичск…
Коммерческаяв Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
18 м²
€ 318,257
Уникальное предложение для инвестиций в Республике Беларусь возле индустриального парка &laq…
Производствов Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
516 м² Количество этажей 2
€ 636,514
Продается новое производство продуктов питания: производственная база, офисные и складские п…
Производствов Смолевичи, Беларусь
Производство
Смолевичи, Беларусь
157 м²
Цена по запросу
Завод производит широкий ассортимент бетона на высокотехнологичном и надёжном оборудовании н…
Коммерческая 30 комнатв Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 30 комнат
Драчковский сельский Совет, Беларусь
30 Количество комнат 11 118 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Производство 30 комнатв Драчковский сельский Совет, Беларусь
Производство 30 комнат
Драчковский сельский Совет, Беларусь
30 Количество комнат 11 118 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Коммерческаяв Орешники, Беларусь
Коммерческая
Орешники, Беларусь
620 м² Количество этажей 2
€ 109,117
Продается административно-бытовое помещение под производство или склад. Есть возможно исполь…
Офисв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Офис
Жодинский сельский Совет, Беларусь
1 049 м² 1/1 Этаж
€ 65,470
Продаётся отдельно стоящее капитальное строение (телятник) вблизи д. Высокие Ляды, Московско…
Производствов Смолевичи, Беларусь
Производство
Смолевичи, Беларусь
595 м²
€ 200,047
Продаётся производственная база (производство бетона) в г. Смолевичи. На территории базы раз…

Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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