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Магазины в Минске, Беларусь

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79 объектов найдено
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€ 144,134
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 2/18
Современная студия красоты с качественным ремонтом! Адрес: Минск, пр-т Дзержинского, д. 24 -…
€ 63,002
Магазин 1 комната в Минск, Беларусь
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/25
Продается многофункциональное помещение в Минск-мире Адрес: Минск, ул. Савицкого, д. 20 - Об…
€ 98,540
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 1
Площадью 22,1 кв. м. , расположен на 1-ом этаже, на сегодняшний день сдан в аренду.  Пр…
€ 36,061
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продажа торгового помещения в густонаселенном районе по адресу ул. Неманская, 3 (м-н Каменна…
€ 72,429
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/9
Изолированные помещения от 85 до 122 кв.м. в ЖК "Левада" Дома 5.1; 5.2; 5.3 (ул. Н…
€ 116
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 20 м²
Этаж 3/4
В торговом центре "Автозапчасть" продается торговое помещение. Удачное расположени…
€ 13,598
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 10 м²
Этаж 1/4
В торговом центре "Автозапчасть" продается торговое помещение. Удачное расположени…
€ 7,252
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 126 м²
Этаж 1
Продаем помещение под  магазин 127.6 м.кв. в многофункциональном автомобильном комплекс…
€ 102,797
Магазин 4 комнаты в Минск, Беларусь
Магазин 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 339 м²
Этаж 1/21
ВНИМАНИЕ!!! Предлагаем вам прекрасный вариант по цене застройщика, светлое и просторное поме…
€ 630,018
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаётся помещение. Ул. Якубовского 66. Общая площадь 44.7 кв.м. На данный момент арендуетс…
€ 32,634
Магазин 1 комната в Минск, Беларусь
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Продаваемое помещение, на 3 этаже, имеет площадь 75 м2. Торгово-развлекательный центр «…
€ 115,579
Магазин 1 комната в Минск, Беларусь
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Продаётся торговое помещение на 1 этаже, с отдельной входной группой, площадью 61,6 м2, по а…
€ 111,681
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 145 м²
Этаж 2/18
Цена снижена! Продется административное помещение (салон красоты, сфера услуг и т.д) общей п…
€ 289,000
Магазин 1 комната в Минск, Беларусь
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 58 м²
Этаж 3
Продаваемое помещение, на 3 этаже, имеет площадь 57,7 м2, и сдано в аренду.  Торгово-ра…
€ 88,919
Магазин 1 комната в Минск, Беларусь
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 3
Продаваемое помещение, на 3 этаже, имеет площадь 25,6 м2. Торгово-развлекательный центр &laq…
€ 39,451
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
Помещение расположено в исторической застройке на пешеходной улице. Первый этаж, отдельный в…
€ 175,680
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
Готовый бизнес! В самом оживлённом центре Бульвара Пикассо!!! Отличное предложение для посто…
€ 90,650
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 48 м²
Этаж 1
Продажа торгового помещения на пр-т Независимости Помещение на первом этаже с отдельным вход…
€ 87,024
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 57 м²
Этаж 1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 93,885
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 47 м²
Этаж 1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 78,210
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 86,790
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 1/16
По адресу Кижеватова 1А, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (остано…
€ 70,455
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 70,455
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 39 м²
Этаж 1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 63,855
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 38 м²
Этаж 1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 63,030
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 1/21
На многолюдной улице Игоря Лученка, в трех минутах ходьбы от остановки общественного транспо…
€ 99,814
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 1/25
В оживленном месте по ул.Аэродромной, в одной минуте от остановки общественного транспорта (…
€ 71,115
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 1/16
В оживленном месте по ул.Кижеватова, в двух минутах от остановки общественного транспорта (о…
€ 70,455
Магазин 1 комната в Минск, Беларусь
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
Продажа помещения на Беды 45 с отдельным входом. Помещение площадью 49.5 м2 располагается на…
€ 67,988
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