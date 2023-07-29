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79 объектов найдено
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Магазин
Минск, Беларусь
75 м²
1
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€ 144,134
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Магазин
Минск, Беларусь
28 м²
2/18
Современная студия красоты с качественным ремонтом! Адрес: Минск, пр-т Дзержинского, д. 24 -…
€ 63,002
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Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
1
38 м²
1/25
Продается многофункциональное помещение в Минск-мире Адрес: Минск, ул. Савицкого, д. 20 - Об…
€ 98,540
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
22 м²
1
Площадью 22,1 кв. м. , расположен на 1-ом этаже, на сегодняшний день сдан в аренду. Пр…
€ 36,061
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
55 м²
1
Продажа торгового помещения в густонаселенном районе по адресу ул. Неманская, 3 (м-н Каменна…
€ 72,429
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
86 м²
1/9
Изолированные помещения от 85 до 122 кв.м. в ЖК "Левада" Дома 5.1; 5.2; 5.3 (ул. Н…
€ 116
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
20 м²
3/4
В торговом центре "Автозапчасть" продается торговое помещение. Удачное расположени…
€ 13,598
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
10 м²
1/4
В торговом центре "Автозапчасть" продается торговое помещение. Удачное расположени…
€ 7,252
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
126 м²
1
Продаем помещение под магазин 127.6 м.кв. в многофункциональном автомобильном комплекс…
€ 102,797
Рекомендовать
Магазин 4 комнаты
Минск, Беларусь
4
339 м²
1/21
ВНИМАНИЕ!!! Предлагаем вам прекрасный вариант по цене застройщика, светлое и просторное поме…
€ 630,018
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
45 м²
1
Продаётся помещение. Ул. Якубовского 66. Общая площадь 44.7 кв.м. На данный момент арендуетс…
€ 32,634
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
1
75 м²
3
Продаваемое помещение, на 3 этаже, имеет площадь 75 м2. Торгово-развлекательный центр «…
€ 115,579
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
1
62 м²
1
Продаётся торговое помещение на 1 этаже, с отдельной входной группой, площадью 61,6 м2, по а…
€ 111,681
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
145 м²
2/18
Цена снижена! Продется административное помещение (салон красоты, сфера услуг и т.д) общей п…
€ 289,000
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
1
58 м²
3
Продаваемое помещение, на 3 этаже, имеет площадь 57,7 м2, и сдано в аренду. Торгово-ра…
€ 88,919
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
1
26 м²
3
Продаваемое помещение, на 3 этаже, имеет площадь 25,6 м2. Торгово-развлекательный центр &laq…
€ 39,451
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
68 м²
1/4
Помещение расположено в исторической застройке на пешеходной улице. Первый этаж, отдельный в…
€ 175,680
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
15 м²
1/1
Готовый бизнес! В самом оживлённом центре Бульвара Пикассо!!! Отличное предложение для посто…
€ 90,650
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
48 м²
1
Продажа торгового помещения на пр-т Независимости Помещение на первом этаже с отдельным вход…
€ 87,024
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
57 м²
1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 93,885
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
47 м²
1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 78,210
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
53 м²
1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 86,790
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
43 м²
1/16
По адресу Кижеватова 1А, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (остано…
€ 70,455
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
43 м²
1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 70,455
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
39 м²
1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 63,855
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
38 м²
1/16
По адресу Кижеватова 1, в двух минутах ходьбы от остановки общественного транспорта (останов…
€ 63,030
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
53 м²
1/21
На многолюдной улице Игоря Лученка, в трех минутах ходьбы от остановки общественного транспо…
€ 99,814
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
43 м²
1/25
В оживленном месте по ул.Аэродромной, в одной минуте от остановки общественного транспорта (…
€ 71,115
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
43 м²
1/16
В оживленном месте по ул.Кижеватова, в двух минутах от остановки общественного транспорта (о…
€ 70,455
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
1
50 м²
1/10
Продажа помещения на Беды 45 с отдельным входом. Помещение площадью 49.5 м2 располагается на…
€ 67,988
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