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Купить коммерческую недвижимость в Лидский район, Беларусь

Лида
12
Третьяковский сельский Совет
3
Дубровенский сельский Совет
2
Белицкий сельский Совет
1
Берёзовка
1
19 объектов найдено
Офисв Лида, Беларусь
Офис
Лида, Беларусь
43 м² 2/3 Этаж
€ 34,383
Продается отличное просторное помещение для вашего бизнеса. Данное помещение подойдет как дл…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
60 м² 1/2 Этаж
€ 54,289
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
Магазинв Берёзовка, Беларусь
Магазин
Берёзовка, Беларусь
599 м² 1/2 Этаж
€ 330,259
Торговое помещение, склад, сфера услуг  г. Березовка, ул. Новогрудская, д.16А Площадь: …
Производствов Минойты, Беларусь
Производство
Минойты, Беларусь
1 665 м²
€ 135,723
Продажа комплекса зданий под деревообрабатывающее производство Гродненская обл, Лидский райо…
Коммерческаяв Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
1 345 м² 1/2 Этаж
€ 180,964
Продается 2 этажное с цокольным помещением здание административно хозяйственного назначения …
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
2 885 м² 3/3 Этаж
€ 1,086
Продается комплекс помещений 3000 м2 как действующий бизнес по ул. Шевченко (Автомобильный р…
Офисв Лида, Беларусь
Офис
Лида, Беларусь
1 м² 1/1 Этаж
€ 90,482
К продаже предлагается участок земли 55 соток с законсервированным фундаментом под строитель…
Коммерческаяв Лида, Беларусь
Коммерческая
Лида, Беларусь
207 м² 1/1 Этаж
€ 135,723
Продается здание действующего магазина. На территории 30 соток расположено здание, два морск…
Складв Лида, Беларусь
Склад
Лида, Беларусь
800 м² 1/1 Этаж
€ 72,385
Продается складское помещение в царском селе для вашего бизнеса: 800 кв.м., полезной площади…
Коммерческаяв Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
831 м² 2/2 Этаж
€ 232,988
Продается производственное здание в а. г. Огородники 6 км от г. Лида. Территория 30 соток ра…
Коммерческаяв Огородники, Беларусь
Коммерческая
Огородники, Беларусь
526 м² Количество этажей 2
€ 113,102
Назначение: Здание торгового центра с рестораном; Общая площадь: 526 м2; Этажность: 1-2…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
499 м² Количество этажей 2
€ 149,295
Продается здание. 408.8+72.5 м.кв. 7.4 соток земельный участок. Главное преимущество это бол…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
6 500 м² 1/1 Этаж
€ 724
продажа / аренда торговых площадей в новом масштабном ТЦ в Лиде(микрорайоне) «Север» 9000кв.…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
2 885 м² 3/3 Этаж
€ 452
Продается комплекс помещений 3000 м2 как действующий бизнес по ул. Шевченко (Автомобильный р…
Коммерческаяв Лида, Беларусь
Коммерческая
Лида, Беларусь
50 м² 1/1 Этаж
€ 53,000
Продается участок 0,5100Га под строительство коммерческих объектов по ул. Фомичева в г. Лида…
Коммерческаяв Лида, Беларусь
Коммерческая
Лида, Беларусь
1 м² 1/1 Этаж
€ 63,337
К продаже предлагается участок земли 55 соток с законсервированным фундаментом под строитель…
Коммерческаяв Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
2 540 м² 1/2 Этаж
€ 31,669
Срочно!!!! Продается Коммерческий комплекс из 7 строений, подходит для санаторно-курортного …
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
60 м² 1/2 Этаж
€ 54,289
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
Магазинв Белица, Беларусь
Магазин
Белица, Беларусь
385 м² Количество этажей 2
€ 10,858
Продажа здания 385.2 кв.м. с земельным участком в аг. Белица. Первый этаж 64,6 кв.м., второй…

Параметры недвижимости в Лидский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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