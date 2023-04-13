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Купить ресторан в Брестская область, Беларусь

Брест
6
Мотыкальский сельский Совет
1
Хидринский сельский Совет
1
Ресторан, кафе В архив
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8 объектов найдено
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 458,029
Кафе - бар в собственность (назначение - здание для общественного питания) в центральной час…
Ресторан, кафе 3 комнатыв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 122 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается здание придорожного сервиса (назначение - Здание специализированное розничной торг…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 34,810
Кафе в собственность в районе Речица города Бреста общей площадью 97 кв.м. Cостоит из 2 (дву…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1 Этаж
€ 201,533
Ресторан (кафе) с оборудованием в собственность в центральной части г. Бреста общей площадью…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 109,927
Кафе - бар с оборудованием и мебелью в собственность в районе Ковалево города Бреста общей п…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1 Этаж
€ 91,606
Кафе - бар в собственность (назначение - помещение общественного питания) в центральной част…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 14,657
Торговый павильон в собственность в районе Ковалево города Бреста общей площадью 33 кв.м. Ра…
Ресторан, кафев Большие Мотыкалы, Беларусь
Ресторан, кафе
Большие Мотыкалы, Беларусь
€ 26,566
Земельный участок площадью 0,1350 га для строительства и обслуживания кафе с расположенным н…

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