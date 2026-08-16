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Магазины в Софии, Болгария

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коммерческая недвижимость
21
рестораны
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4
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6 объектов найдено
Магазин 60 м² в София, Болгария
Магазин 60 м²
София, Болгария
Площадь 60 м²
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамбол…
$87,127
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Магазин 52 м² в София, Болгария
Магазин 52 м²
София, Болгария
Площадь 52 м²
$29,205
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Магазин 123 м² в София, Болгария
Магазин 123 м²
София, Болгария
Площадь 123 м²
$126,908
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Магазин 191 м² в София, Болгария
Магазин 191 м²
София, Болгария
Площадь 191 м²
$165,281
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Магазин 60 м² в София, Болгария
Магазин 60 м²
София, Болгария
Площадь 60 м²
$70,309
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Магазин 700 м² в София, Болгария
Магазин 700 м²
София, Болгария
Площадь 700 м²
$789,628
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