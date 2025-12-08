Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Русенская область
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Русенской области, Болгария

1 объект найдено
Офис 44 м² в Ruse, Болгария
Офис 44 м²
Ruse, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Мы рады предложить этот яркий и функциональный офис в аренду, расположенный на 5-м этаже ухо…
$303
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти