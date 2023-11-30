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Дома в Приморско, Болгария

2 объекта найдено
Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
Площадь 6 670 м²
€3,20 млн
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Дом в Lozenets, Болгария
Дом
Lozenets, Болгария
Площадь 175 м²
Real estate’s agency KVADRAT presents you exclusively one floored, luxury house with floor…
€780,000
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Параметры недвижимости в Приморско, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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