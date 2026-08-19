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Дома в Primorsko, Болгария

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2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Novo Panicharevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Novo Panicharevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Предлагаем меблированный одноэтажный дом с участком и бассейном в селе Ново Паничарево. П…
$136,372
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Дом 7 комнат в Primorsko, Болгария
Дом 7 комнат
Primorsko, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
For sale a luxury house, divided into three independent apartments, in the center of Primors…
$439,911
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Параметры недвижимости в Primorsko, Болгария

с садом
с террасой
с бассейном
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