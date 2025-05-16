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Дома с садом в Primorsko, Болгария

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Primorsko, Болгария
Дом 7 комнат
Primorsko, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
For sale a luxury house, divided into three independent apartments, in the center of Primors…
$439,911
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Параметры недвижимости в Primorsko, Болгария

с террасой
Недорогая
Элитная
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