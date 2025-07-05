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Квартиры-студии с видом на море в Pomorie, Болгария

Ахелой
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе Marina Cape, Ахелой. …
$62,527
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Агентство
GINY DOM
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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с бассейном
Недорогая
Элитная
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