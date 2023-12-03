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Квартиры в Oborishte, Болгария

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1 объект найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 178 м²
Этаж 4/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Просторная квартира с четырьмя спальнями на продажу в небольшом рос…
€700,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Oborishte, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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