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Дома в Kameno, Болгария

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10 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Kameno, Болгария
Дом 3 комнаты
Kameno, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Предлагаем просторный меблированный одноэтажный дом с участком в городе Камено. Площадь д…
$137,631
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Дом 4 комнаты в Polski Izvor, Болгария
Дом 4 комнаты
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
ID 33891248 Цена: 248 500 евро Населенный пункт: с.Черни Връх, г.БургасКомнат: 4Общая площад…
$285,123
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Дом 4 комнаты в Vinarsko, Болгария
Дом 4 комнаты
Vinarsko, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажный дом с участком и гаражом в деревне Винарско, Бургасская область. П…
$151,235
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 комнаты в Polski Izvor, Болгария
Дом 3 комнаты
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
ID 33895136 Цена: 127 400 евро Населенный пункт: с.Черни Връх, г.БургасКомнат: 3Общая площад…
$145,356
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Дом 3 комнаты в Vinarsko, Болгария
Дом 3 комнаты
Vinarsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
ID 33637958Продажа дворного места со старым домом в селе Винарско, община Камено,обл.БургасЦ…
$39,818
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Дом 3 комнаты в Vinarsko, Болгария
Дом 3 комнаты
Vinarsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом со двором в деревне Винарско, Бургасская область Предлагаем на продажу одноэ…
$98,293
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Polski Izvor, Болгария
Дом 4 комнаты
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
🏡 Новый дом для продажи / Деревня недалеко от Бургаса (20 км) IBG Недвижимость рада предложи…
$199,472
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Бунгало в Vinarsko, Болгария
Бунгало
Vinarsko, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Описание объекта: Дом расположен на участке площадью 820 кв. м. Общая площадь дома составляе…
$95,348
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
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Дом 3 комнаты в Vinarsko, Болгария
Дом 3 комнаты
Vinarsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом с двором в селе Винарско Бургасской области. Общая площадь дом…
$96,896
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Дом 6 комнат в Kameno, Болгария
Дом 6 комнат
Kameno, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный, ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ и ГАЗИФИКИРОВАННЫЙ двухэтажный дом с …
$215,480
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Параметры недвижимости в Kameno, Болгария

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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