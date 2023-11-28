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Дома в Kameno, Болгария

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Livada, Болгария
Дом 4 спальни
Livada, Болгария
Количество спален 4
Площадь 162 м²
#31029786House with swimming pool and sauna Livada, BulgariaPrice: 152 000 euroLocation-s.Li…
€152,000
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Дом в Troyanovo, Болгария
Дом
Troyanovo, Болгария
Площадь 48 м²
€13,900
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Параметры недвижимости в Kameno, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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