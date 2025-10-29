Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Kameno, Болгария

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Vinarsko, Болгария
Дом 3 комнаты
Vinarsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом с двором в селе Винарско Бургасской области. Общая площадь дом…
$96,896
Дом 3 комнаты в Trastikovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Trastikovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом «на тапе» без мебели и с двором в деревне Трустиково. Площадь …
$64,106
