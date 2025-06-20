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Дома с бассейном в Kameno, Болгария

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Kameno, Болгария
Дом 6 комнат
Kameno, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный, ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ и ГАЗИФИКИРОВАННЫЙ двухэтажный дом с …
$215,480
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Агентство
GINY DOM
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Параметры недвижимости в Kameno, Болгария

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