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Отели в Добричской области, Болгария

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2 объекта найдено
Отель 2 564 м² в Rogachevo, Болгария
Отель 2 564 м²
Rogachevo, Болгария
Площадь 2 564 м²
Этаж 2/2
Предлагается к продаже Гостиничный комплекс “ПАНОРАМА-БУЛТРАК”- уютный уголок у подножия гор…
$2,27 млн
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Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria в Kavarna, Болгария
Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria
Kavarna, Болгария
Число комнат 19
Площадь 2 600 м²
Bestay Property представляет регулируемую землю площадью 4 008 м ², расположенную в центре р…
$4,28 млн
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