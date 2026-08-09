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Коммерческая недвижимость в Byala, Болгария

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5 объектов найдено
Отель 150 м² в Бяла, Болгария
Отель 150 м²
Бяла, Болгария
Площадь 150 м²
Описание объекта: На продажу выставлен новостройный двухэтажный жилой дом в тихом районе Бял…
$296,819
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Коммерческое помещение 4 490 м² в Popovich, Болгария
Коммерческое помещение 4 490 м²
Popovich, Болгария
Площадь 4 490 м²
ID 32001580 Цена: 69 900 евроМестоположение: с.Попович, общ.Бяла, обл.Варна Общая площадь: 4…
$80,685
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Коммерческое помещение 2 303 м² в Бяла, Болгария
Коммерческое помещение 2 303 м²
Бяла, Болгария
Площадь 2 303 м²
Предлагаем к продаже уникальную землю под застройку в городе Бяла в 50 м от моря! С гарантир…
$346,286
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TekceTekce
Коммерческое помещение 1 100 м² в Бяла, Болгария
Коммерческое помещение 1 100 м²
Бяла, Болгария
Площадь 1 100 м²
#31201284Предлагается участок земли в УПИ, 900м.от моря.Местоположение:г.БялаПлошадь:1100 кв…
$105,040
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Коммерческое помещение 500 м² в Popovich, Болгария
Коммерческое помещение 500 м²
Popovich, Болгария
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
ID 33715870 Цена: 19 000 евроМестоположение: с.Попович, общ.Бяла, обл.Варна Общая площадь: 5…
$21,931
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