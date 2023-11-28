Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. Бяла

Коммерческая недвижимость в Бяла, Болгария

2 объекта найдено
Коммерческая в Byala, Болгария
Коммерческая
Byala, Болгария
Площадь 1 100 м²
#31201284A plot of land is offered in a plot of land, 900 m. from the sea.Location: GR. Byal…
€79,500
Оставить заявку
Коммерческая в Byala, Болгария
Коммерческая
Byala, Болгария
Площадь 2 303 м²
We offer for sale a unique land for construction in the city of Byala, 50 m from the sea! Wi…
€300,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти