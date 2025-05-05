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Квартиры с видом на горы в Благоевградской области, Болгария

Bansko
7
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Bansko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с прекрасным видом на горы Пирин в комплексе „Б…
$56,989
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Квартира 2 комнаты в Bansko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Продается двухкомнатная квартира. Комплекс Мария Антоанета, 3 минуты до  Кабинков лифт (подъ…
$78,034
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Квартира 1 комната в Bansko, Болгария
Квартира 1 комната
Bansko, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/5
„Роял Парк Отель & Апартаменты“ - это замечательный комплекс, расположенный в самом сердце г…
$59,143
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