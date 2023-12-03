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Жильё в Банкя, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Банкя, Болгария
Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
Комнаты 3
Площадь 200 м²
€230,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Банкя, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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