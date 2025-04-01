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Дома с садом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается по хорошей цене дом в аг. Жодишки Сморгонский р-н Гродненской обл. 54м общей площа…
$10,900
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Параметры недвижимости в Жодишковский сельский Совет, Беларусь

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