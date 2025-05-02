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Коттеджи в Жодино, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 210 м²
Продаётся великолепный коттедж 100% готовности из красного керамического кирпича в г.Жодино,…
$118,000
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Коттедж 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Коттедж 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Предлагаю вашему вниманию роскошный дом в г.Жодино от МКАД 46 км. Тихая улица рядом с лес…
$783,550
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается хороший  большой дом 150кв.м на две семьи. Первый этаж площадью 66,3кв.м 4 жилых к…
$105,000
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Коттедж 4 комнаты в Жодино, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем купить Дом! г. Жодино, ул. Тихая , Минская область. Выгодное месторасположение…
$206,410
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 343 м²
Жодино. Лысая гора. Уникальный дом, который состоит из двух автономных частей, что позволяет…
$350,000
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