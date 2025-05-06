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Квартиры с гаражом в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
$105,000
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Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

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